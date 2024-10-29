Minibüsle çarptığı çocuk ölünce intihar etti

Esenyurt'ta kullandığı aracın altında kalan 2.5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücü canına kıydı.Olay Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte sokakta gezinen 2.5 yaşındaki çocuk, bir adrese kargo bıraktıktan sonra manevra yapan kargo minibüsünün altında kaldı. Minik Ömer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu durumu gören minibüs sürücüsü, yaşadığı vicdan azabıyla bir anda kendini aracın içine kilitleyip, maket bıçağıyla kendi boynunu kesti. Kargocu Enes Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.