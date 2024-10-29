Haberler Yaşam Haberleri Minibüsle çarptığı çocuk ölünce intihar etti
Giriş Tarihi: 29.10.2024

Minibüsle çarptığı çocuk ölünce intihar etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Minibüsle çarptığı çocuk ölünce intihar etti
Esenyurt'ta kullandığı aracın altında kalan 2.5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücü canına kıydı.
Olay Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte sokakta gezinen 2.5 yaşındaki çocuk, bir adrese kargo bıraktıktan sonra manevra yapan kargo minibüsünün altında kaldı. Minik Ömer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu durumu gören minibüs sürücüsü, yaşadığı vicdan azabıyla bir anda kendini aracın içine kilitleyip, maket bıçağıyla kendi boynunu kesti. Kargocu Enes Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüsle çarptığı çocuk ölünce intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA