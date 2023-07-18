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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Minik arkeologlar

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Minik arkeologlar
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kültür mirasının ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere korunarak aktarılması, çocuklara arkeoloji bilimini tanıtmak için Roma mezarlarının bulunduğu tarihi Kızılkoyun Nekropolü'nde "Arkeolojik Kazı Şenliği" düzenledi. Minyatür arkeolojik kazı alanlarının yerleşildiği oyun alanında kazılar yapan çocuklar, taş sütun, sikke, gözyaşı şişesi gibi arkeolojik kazılarda rastlanılan objeleri bulmanın sevinç ve heyecanını yaşadı. Merak ve keşif duygusunu bilinçli bilgi arayışına dönüştüren çocuklar gerçek kazı aletlerini kullanarak farklı dönemlere ait buluntuların replikalarını ortaya çıkarıp müzeye teslim sürecine kadar olan tüm aşamaları öğrendi.

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