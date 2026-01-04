Minik Aslan yaşam mücadelesini kaybetti

Trabzon'da yaşayan Didem-Ömer Bayraktar'ın 4 yaşındaki evladı Aslan Bayraktar doğuştan Hepatoblastom (kötü huylu karaciğer kanseri) hastalığıyla dünyaya geldi. Evladının karaciğer kanseriyle tanışan aile zorlu bir sürecin içine girerek umutla mücadele verdi. Yaklaşık bir buçuk yıl önce İstanbul'da yapılan ameliyatla, Aslan'a annesi Didem Bayraktar'dan alınan karaciğer parçası nakledildi. Hastalık kısa süre sonra tekrar nüksedince Aslan'ın minik kalbi ve bedeni daha fazla hayata tutunamadı. Ancak mutluluk uzun sürmedi. Hastalık bir süre sonra yeniden nüksetti. Minik Aslan, dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yoğun bir tedavi altına alındı.

MİNİK ASLAN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Aslan'ın küçük bedeni ve kalbi bu ağır mücadeleye daha fazla dayanamadı. 4 yaşındaki Aslan Bayraktar, hayata gözlerini yumdu. Aslan'ın cenazesi, Trabzon'un Akoluk Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Anne Didem ve baba Ömer Bayraktar, evlatlarının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Minik Aslan'ın yaşam mücadelesi, geride büyük bir acı ve unutulmayacak bir fedakârlık hikâyesi bıraktı.