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Giriş Tarihi: 8.2.2024

Minik depremzedelere umut oldular

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Minik depremzedelere umut oldular
Adıyamanlı bir grup depremzede genç, asrın felaketinin ardından yıkım ve kayıpların gölgesinde büyüyen çocukların yaşamlarına dokunabilmek için Çocuk Evi Derneği'ni kurdu. Dernek, sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi alanlarda çocukların ihtiyaçlarını karşılayarak onların daha güvenli, sağlıklı ve mutlu bir gelecekleri olması için çaba harcıyor. Çocukların ruhsal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Şaban Yılmaz, "Çocukların yaşamlarını yeniden kurmalarına yardımcı olacak projeler uyguluyoruz" dedi.
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Minik depremzedelere umut oldular
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