Minik ‘Doğa’ çiçek açtı

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Biyokimya Uzmanı Dr. Nazlı (25) ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsmet Canpunar'ın (26) çiftinin 3.5 aylık kızları Doğa'ya, topuk kanı tarama testi sonucunda, henüz 5 günlükken SMA Tip 1 hastalığı teşhisi kondu. Bunun üzerine çift, hiç vakit kaybetmeden çocuklarının tedavisi için "Doğa çiçek açsın" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.Doğa'nın yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 800 bin dolar rekor denilebilecek bir sürede toplandı. Anne Canpunar, "Duygularım tarifsiz. İlk günden beri yanımızda olan bize umut veren güzel insanlar sayesinde başardık. Bir hikâyenin sonu diğer hikâyemizin başlangıcına doğru yolculuğumuz başladı" dedi. Çift, Türkiye'deki işlemlerinin ardından vakit kaybetmeden Dubai'ye gitti. Küçük Doğa'nın Dubai'de ilk kontrolleri yapıldı. Doğa, ilacını alacağı günü bekliyor.