Minik Edanur’u öldüren ihmale komik ceza

İstanbul Küçükçekmece'de ailesiyle birlikte piknik yaparken İBB ekiplerinin ihmali sonucu açık bırakılan su kuyusuna düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, makine operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman yargılanırken, salonda 5 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme 10 sanığın da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, cezada erteleme hükümlerini uygulamazken, sanıkları asli kusurlu buldu.