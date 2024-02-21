Minik Eliz’in acı sonu

Adana'da yaşayan Karakköse ailesi, Nisan'da 5 yaşını dolduracak olan kızları Eliz'i, doğum gününde ABD'deki Disneyland'a götürmek istedi. Bu gezi için vize başvurusu yapan aile, Aksa Karaköse'nin (35) kullandığı cip ile büyükelçilikteki randevularına gitmek üzere yola çıktı. Ancak, Niğde-Ankara Otoyolunun Aksaray ayrımında bulunan Alayhan gişeleri yakınlarında kontrolden çıkan Aksa Karaköse'nin kullandığı cip, takla attı.Kazada sürücü ile eşi Emine Aysen Karaköse (34), kızları Eliz ile araçtaki Erinç Altun (24) yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan küçük Eliz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile üyelerinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.