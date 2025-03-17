Haberler Yaşam Haberleri Minik Erdal'ın acı sonu! Önce grip sonra enfeksiyon...
Giriş Tarihi: 17.3.2025 10:31 Son Güncelleme: 17.3.2025 10:34

Minik Erdal'ın acı sonu! Önce grip sonra enfeksiyon...

Bursa’da önce gribal enfeksiyona geçiren ve daha sonra zatürreye yakalanan 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Remzi YILMAZ
Minik Erdal’ın acı sonu! Önce grip sonra enfeksiyon...

Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu çiftinin 5 yaşındaki oğulları Erdal Gazioğlu, yaklaşık bir ay önce gribal enfeksiyona yakalandı. Minik Erdal, hastalığının ağırlaşması üzerine ailesi tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yaklaşık 20 gün süren tedavinin ardından bir türlü iyileşmeyen çocuk, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Zatürre tanısı konularak bir hafta boyunca yoğun bakımda kalan Erdal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Erdal'ın acı sonu! Önce grip sonra enfeksiyon...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz