Minik Fatma’nın şüpheli ölümü

Ankara'da 6 yaşındaki Fatma, kıyafetleri çıkarılmış ve vücudunun sağ kısmı parçalanmış halde evinin yaklaşık 50 metre ilerisinde ölü bulundu. Kızlarının bakkala gitmek için evden çıktığını belirten acılı anne, SABAH'a konuştu. Baba İbrahim El Muhammed "Kızım bulunduğunda çıplak ve parçalanmış haldeydi. Cinayet olduğunu düşünüyorum" dedi. Çarşamba günü Ankara'nın Altındağ İlçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, evlerinden bakkala gitmek için çıkan 6 yaşındaki Fatma El Muhammed'den ailesi bir daha haber alamadı. Aradan geçen 3 saatin ardından kızlarını merak eden aile aramaya çıktı. Yapılan arama sonrası 6 yaşındaki Fatma El Muhammed evlerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde kıyafetleri çıkarılmış, vücudunun sağ kısmı parçalanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası acılı aile SABAH'a konuştu. Kızının bulunduğu metruk binanın içerisinde birilerinin sürekli bulunduğunu belirten Baba İbrahim El Muhammed, "Kızım bulunduğunda çıplak ve parçalanmış haldeydi. Cinayet olduğunu düşünüyorum. Kızıma bunu kim yaptıysa bulunsun" dedi. "Kızımı kaybettikten sonra hayat ışığım söndü" diyen acılı anne gözyaşlarına hâkim olamadı. Anne Hıyam İsmail "Kızıma köpek saldırmış gibi görünmüyor. Bunu köpek yapmış olamaz, köpek olsa seslerini duyardık. Evimize 50 metre uzakta, kızımı bulduğumuzda üstü çıplak, kıyafetleri çıkarılmış halde ve vücudu parçalanmıştı. Kızım çok acı çekmiş" ifadelerini kullandı.