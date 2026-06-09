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Giriş Tarihi: 9.06.2026 11:46 Son Güncelleme: 9.06.2026 12:14

Minik Mercan restoranda kabusu yaşamıştı: Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı! Kızgın tereyağı...

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2025 yılında ailesiyle birlikte yemek yediği döner restoranında 2 yaşındaki Mercan Demirkol'un üzerine kızgın tereyağı dökülmüştü. Minik Mercan'ın ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar...

DHA Yaşam
Minik Mercan restoranda kabusu yaşamıştı: Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı! Kızgın tereyağı...
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Olay, 14 Eylül 2025'te Bornova'daki bir döner restoranında meydana geldi. Gülçin Demirkol ve ailesi, hafta sonu yemeği için restorana gitti. Siparişlerin verilmesinin ardından masada oturan ailenin yanına, İskender döner servisi yapmak üzere garson geldi. Garsonun elindeki kızgın tereyağı dolu tavanın sapı, servis sırasında koptu. Ters dönen tavadan saçılan kızgın yağ, annesinin yanında oturan Mercan Demirkol'un üzerine döküldü.

İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU

İlk müdahalesi alışveriş merkezinin revirinde yapılan Demirkol, daha sonra taksiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Demirkol'un sol dirseği, sol bel kısmı ve arka bacak bölgesinde derin ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edildi. Demirkol, tedavisinin ardından taburcu edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anının restoran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; içerisinde kızgın tereyağı bulunan tavanın masaya getirildiği, servis sırasında tava sapının kırılmasıyla kızgın yağın Demirkol'un üzerine döküldüğü anlar yer aldı. Olayın ardından restoranda yaşanan panik anları da görüntülere yansıdı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Minik Mercan restoranda kabusu yaşamıştı: Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı! Kızgın tereyağı...
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