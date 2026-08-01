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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Minik Miraç gübre havuzuna düşmüş

Minik Miraç gübre havuzuna düşmüş
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Tokat'ın Almus ilçesinde 5 yaşındaki Miraç Kazan evin bahçesinde oynarken akşam saatlerinde kayboldu. Baba Ramazan Kazan, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma asayiş ve komando timleri sevk edildi. Ekipler tarafından beldede arama çalışması başlatıldı. AFAD, JÖH, istihbarat ve komando ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında gece görüş özellikli teknik cihazlar da kullanıldı. Ekipler, evin bahçesindeki büyükbaş hayvan gübrelerinin döküldüğü, yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki havuzda Miraç'ın cansız bedenine ulaştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TOKAT #AFAD

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Minik Miraç gübre havuzuna düşmüş
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