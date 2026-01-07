Minik Serçe’ye sevindiren haber

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu sözü ve müziği kendisi ve oğlu Mithat Can Özer'e ait olan şarkıları 'Yeni ve Yeni Kalanlar' geçtiğimiz yıllarda davalık oldu. Sezen Aksu, Youtube'da 'hayalleriniz gerçek oluyor evora İstanbul' reklam başlığıyla şarkısının izinsiz kullanıldığını tespit etti. Ünlü şarkıcı bunun üzerine soluğu adliyede alarak Teknik yapı ve Vega reklam şirketine maddi manevi dava açtı.

"DAVACIYIM"

Sezen Aksu İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, Kültür Bakanlığı nezdinde şarkının kendisi ve oğlu Mithat Can Özer'e tescilli olduğunu belirtti. Eserin hak sahipleri olarak izin alınmadan şarkılarının reklamda kullanıldığını, bu durumun hukuka aykırı olduğunu Sezen Aksu dilekçesinde ifade etti. Aksu davalı şirketin maddi ve manevi olarak kendilerini zarara uğrattığını dile getirdi.



SEZEN AKSU DAVAYI KAZANDI

Mahkeme İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Şirketi avukatı reklamı yükleyen kişiyle şirketin bir ilgisinin bulunmadığını bu nedenle davanın reddini talep etti. Yapılan savunmaların ardından dava mahkeme tarafından karara bağlandı. Mahkeme davalı şirketin Sezen Aksu'ya maddi ve manevi 30 bin lira ödemesine hükmetti.