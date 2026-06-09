Minik Turan’ın zamana karşı yarışı

Konya
'da görevli helikopter astsubayı Nevzat Ünal ile ev kadını Melek Ünal (30) çifti, ölümcül kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden oğulları Turan'ın (3) tedavisi için zamanla yarışıyor. Yurtdışındaki 3 milyon dolar tutarındaki gen tedavisi için başlatılan valilik onaylı kampanyada henüz yüzde 32'ye ulaşabilen aile, seslerini duyurabilmek amacıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle İzmir
'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'ne katılıp destek aradı. Melek Ünal, "Evladımız söz konusu, nerede bir etkinlik varsa yer mekân fark etmeksizin koşuyoruz. Keşke gücümüz yetse ama ilacın maliyeti çok yüksek, tek başımıza yetişemiyoruz. Tüm Türkiye'den, vicdan sahibi herkesten oğlumuzun elinden tutmalarını, Turan'ı sağlığına kavuşturmalarını bekliyoruz" dedi.