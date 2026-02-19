Minik yüreklerden büyük ramazan sevinci... Esenler’de gönül köprüleri kuruldu

Esenler'de ramazan ayı, yalnızca iftar sofralarında değil; sokaklarda, dükkânlarda ve gönüllerde de hissediliyor. Esenler Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Ramazan'ın birlik ve beraberlik iklimini yaşatmak amacıyla ilçe esnafını ziyaret etti.

RAMAZAN'IN BEREKETİ ÇARŞIYA TAŞTI

Belediye tarafından özenle hazırlanan ramazan süslerini esnafa takdim eden minikler, çarşıya renkli ve sıcak görüntüler kazandırdı. Küçük ellerin uzattığı süsler, büyük bir gönül bağının sembolüne dönüştü.

MİNİKLERDEN BÜYÜK MESAJ

Ziyaretler sırasında öğrencilerin heyecanı ve içtenliği dikkat çekti. Esnafla sohbet eden, iyi dileklerini paylaşan çocuklar, ramazan'ın yalnızca bir ay değil, aynı zamanda bir gönül seferberliği olduğunu bir kez daha hatırlattı. Esnafın memnuniyetle karşıladığı ziyaretlerde, dayanışma kültürü kuşaklar arasında kurulan sıcak temasla pekişti. Çocuklar hem ramazanın manevi atmosferini yaşayarak öğrendi hem de paylaşmanın mutluluğunu deneyimledi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA İKLİMİ

Ramazan coşkusu ilk günde gerçekleştirilen etkinliklerle Esenler'in çarşı ve sokaklarına yansıdı. İlçede yapılan süslemeler ve sosyal etkinlikler, ramazanın huzur ve bereket iklimini güçlendirirken birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu toplumun her kesiminde karşılık buldu.