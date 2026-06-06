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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Minik Yusuf’un cansız bedeni bulundu

Minik Yusuf’un cansız bedeni bulundu
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Yalova'da 3 gündür kendisinden habr alınamayan 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Gezek'in (9) cansız bedeni sahilde bulundu. Akasya Plajı'nda dün sabah saatlerinde kıyıya bir çocuk cesedi vurduğu fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cansız bedenin önceki gün ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezek'e ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Gezek'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, ekipler bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yusuf Gezek'in ailesinin 4 ay önce Şanlıurfa'dan Yalova'ya taşındığı belirtildi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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Minik Yusuf’un cansız bedeni bulundu
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