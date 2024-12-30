Minikler için müzik anaokulu

Türkiye'nin ilk müzik eğitimi veren anaokulu İstanbul Beşiktaş'ta açıldı. Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda müziğe yeteneği olan öğrencilerin eğitimini desteklemek için özel bir program uygulanacak. Anaokulunda açılan müzik sınıfında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında müzik becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerden oluşan çalışma 2024 Ekim ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, akademisyen ve alanında uzman öğretmenlerden oluşan komisyonca başlatıldı.

ERKEN YAŞTA EĞİTİM

Çocukların erken yaşta müzikle tanışarak estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlayan programın tanıtımı dün yapıldı. Proje kapsamında öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine göre enstrümanlar temin edilecek. Her öğrencinin en az bir enstrüman çalmayı öğrenmesi hedefleniyor. SABAH'a konuşan İstanbul İl Milli Eğitim yetkilileri, "Özellikle anasınıfı ve okul öncesi çok önemli. Bu etkinlikle çocuklarımızın gelecekte kodlarına işlenecek bir müzik altyapısı oluşacak. Bu altyapıyla belki de bu çocuklar gelecekte müzik ve sanatta söz sahibi olacak, güzel eserler ortaya koyacak" dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür "28 Kasım itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca onaylanmış bir müzik eğitimi programımız var. Bir devlet okulunda, bir program olarak Türkiye'de ilk, okul öncesindeki müzik eğitimine Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda inşallah başlıyoruz" ifadelerini kullandı.