MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI: Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur?

Mübarek Miraç Kandili dolayısıyla İslam âleminde manevi bir heyecan yaşanıyor. Kandil gecelerinde kılınan nafile namazlar ve tesbih namazı, bu özel gecede ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekatır, hangi dualar okunur soruları yoğun ilgi görüyor. İşte, Miraç Kandili namazı kılınışı, rekat sayısı, niyeti hakkında tüm detaylar.
Miraç Kandiline özel herhangi bir namaz şekli yoktur, ancak bu özel gecenin sevaplarından faydalanabilmek adına nafile namazı kılınması tavsiye edilir.
12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rükuya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rükuya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazın her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir.
Devamında ise yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber" denilmeli.
Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır.
Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).
Miraç Kandili namazına şu şekilde niyet edilir:
"Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle."Allahü Ekber...