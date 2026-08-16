Miras anlaşmazlığı yüzünden öldürülen Fırat Baraj'ın annesinden şok iddia: "Kadın kıyafeti giyip kaçtılar!"

'FIRAT'IN KANI YERDE KALMASIN'

Görüntüler var, kamera kayıtları var. Artık sesimi duyun lütfen, çok yorgunum. Fırat'ın kanı yerde kalmasın. Rica ediyorum, duyun çığlığımı. Bir alt sokakta bütün aile bireylerinin olduğu kamera kayıtları var. Kaçışanlar var, kadın kıyafetiyle, çarşaflarla çıkmışlar. 1 saat sonra oradan nasıl çıkılıyor muamma. Arkasında olan bütün aileden şikayetçiyim. Kırmızı bültenle aratma talebinde de bulundum. Şu ana kadar bir şey çıkmaması, çok ciddi anlamda benim canımı yakıyor. Fırat'ın kanı yerde kalmaması için devletime sığınıyorum, Allah'ıma sığınıyorum, ilahi adalet diyorum" dedi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör