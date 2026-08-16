Haberler Yaşam Haberleri Miras anlaşmazlığı yüzünden öldürülen Fırat Baraj'ın annesinden şok iddia: 'Kadın kıyafeti giyip kaçtılar!'
Giriş Tarihi: 16.08.2026 15:28 Son Güncelleme: 16.08.2026 15:59

Miras anlaşmazlığı yüzünden öldürülen Fırat Baraj'ın annesinden şok iddia: "Kadın kıyafeti giyip kaçtılar!"

Mardin'de 22 Aralık 2025'te öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Baraj'ın (23) annesi Nazan Öztap, şüphelilerin olaydan yaklaşık 1 saat sonra kadın kıyafeti ve çarşaflarla saklandığı yerden çıkarıldığını, ardından yurt dışına kaçırıldığını iddia etti. Öztap, "Oğlumun vurulduğu gecesi, olaydan 1 saat sonra öz amcalarının evinden kadın kıyafetiyle kaçıyorlar. Görüntüler var, kamera kayıtları var" dedi. Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

DHA Yaşam
Miras anlaşmazlığı yüzünden öldürülen Fırat Baraj’ın annesinden şok iddia: Kadın kıyafeti giyip kaçtılar!
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Mardin'de 22 Aralık 2025 tarihinde Artuklu ilçesinde olay meydana geldi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Fırat Baraj'ın İstanbul'dan memleketi Mardin'e geldiğini duyan kuzenleri, iddiaya göre miras anlaşmazlığıyla ilgili konuşmak için Ravza Caddesi üzerine çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kavgada Fırat Baraj, tabancadan ateşlenen kurşunla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baraj, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baraj, yaşamını yitirdi. Fırat Baraj'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"AMCALARININ EVİNDEN KADIN KIYAFETİYLE KAÇIYORLAR"

Fırat Baraj'ın annesi Nazan Öztap, şüphelilerin kadın kıyafetleri ve çarşaflarla yakınları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği güvenlik kamerası görüntülerinin dava dosyasına eklendiğini söyledi. Yurt dışına kaçtığını belirttiği şüphelilerinin yakalanarak gereken cezanın verilmesini isteyen Öztap, "Oğlumun katilleri hala bulunamadı. Çalmadık kapı, kimse kalmadı. Ben adaletime sesleniyorum. Oğlumun vurulduğu gecesi, olaydan 1 saat sonra öz amcalarının evinden kadın kıyafetiyle kaçıyorlar.

Öldürülen Fırat'ın annesi: 'Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntüler var' | Video

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'FIRAT'IN KANI YERDE KALMASIN'

Görüntüler var, kamera kayıtları var. Artık sesimi duyun lütfen, çok yorgunum. Fırat'ın kanı yerde kalmasın. Rica ediyorum, duyun çığlığımı. Bir alt sokakta bütün aile bireylerinin olduğu kamera kayıtları var. Kaçışanlar var, kadın kıyafetiyle, çarşaflarla çıkmışlar. 1 saat sonra oradan nasıl çıkılıyor muamma. Arkasında olan bütün aileden şikayetçiyim. Kırmızı bültenle aratma talebinde de bulundum. Şu ana kadar bir şey çıkmaması, çok ciddi anlamda benim canımı yakıyor. Fırat'ın kanı yerde kalmaması için devletime sığınıyorum, Allah'ıma sığınıyorum, ilahi adalet diyorum" dedi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#MARDİN #İSTANBUL

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