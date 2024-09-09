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Giriş Tarihi: 9.9.2024 15:21 Son Güncelleme: 9.9.2024 16:01

Miras cinayetinde detaylar ortaya çıktı... Sokaktaki kadın kavgası cinayeti getirdi

Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen miras cinayetinde Osman Arslan, kayınbirader Seyit Aköz'ü bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri iki suç kaydı bulunan Osman Arslan'ı cinayette kullandığı bıçak ile birlikte gözaltına aldı. Öte yandan cinayete giden sürecin Osman Arslan ve Seyit Aköz'ün eşlerinin olaydan üç saat önce sokakta çarpışma sonucu tartışması ile başladığı ortaya çıktı.

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Miras cinayetinde detaylar ortaya çıktı... Sokaktaki kadın kavgası cinayeti getirdi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa'ya bağlı Karadeniz Mahallesi 1105. sokakta korkunç cinayet dün akşam saatlerinde kuruyemiş dükkanı bulunan Seyit Aköz, kardeşi Bayram Aköz ile miras konusundan tartıştı ve arası açıldı. Osman Arslan ise bu tartışma sonrası kayınbiraderi Bayram Aköz'den yana tavır aldı.

EŞLERİ SOKAKTA ÇARPIŞTI

Cinayetten yaklaşık 3 saat önce Osman Arslan'ın eşi Ayşegül Arslan ile Seyit Aköz'ün eşi Lale Aköz sokakta çarpıştı ve sözlü münakaşaya girdi. Ardından ikili evlerine gitti. Ayşegül Arslan evinde eşine durumdan bahsetti. Osman Arslan bu konuşma üzerine Seyit Aköz'ü aradı. İkili telefonda küfürleşti.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Küfürleşme üzerine evinden çıkan Osman Arslan, Seyit Aköz'ün evine gitti. İkili arasında burada başlayan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Arslan, Aköz'ü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aköz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda Osman Arslan'ı cinayette kullandığı suç aleti olan bıçak ile birlikte gözaltına aldı. Polisinin diğer aile fertlerine ilişkin çalışması devam ederken şüpheli Arslan'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Miras cinayetinde detaylar ortaya çıktı... Sokaktaki kadın kavgası cinayeti getirdi
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