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Giriş Tarihi: 10.4.2023

Miras cinneti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kuzeni İbrahim Akpınar (58) miras yüzünden tartıştığı annesini ve kardeşini öldürüp canına kıydı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Miras cinneti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kuzeni olan İbrahim Akpınar (58), dün öğle saatlerinde Ortakent'te bir araya geldiği annesi Sudiye Akpınar (88) ve kardeşi Bekir Akpınar (55) ile aralarındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı.



ÜÇÜ DE ÖLDÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği tabancayı çıkaran İbrahim Akpınar, annesi ve kardeşine kurşun yağdırdı. Ardından da aynı tabancayla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3'ününde öldüğünü belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kuzenin halası ve diğer kuzenini öldürdüğünü duyan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta olay yerine giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Miras cinneti
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