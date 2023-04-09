Miras cinneti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kuzeni olan İbrahim Akpınar (58), dün öğle saatlerinde Ortakent'te bir araya geldiği annesi Sudiye Akpınar (88) ve kardeşi Bekir Akpınar (55) ile aralarındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı.Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği tabancayı çıkaran İbrahim Akpınar, annesi ve kardeşine kurşun yağdırdı. Ardından da aynı tabancayla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3'ününde öldüğünü belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kuzenin halası ve diğer kuzenini öldürdüğünü duyan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta olay yerine giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.