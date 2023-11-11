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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Miras için kardeşini öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Miras için kardeşini öldürdü
İstanbul Ataşehir'de 3 gün önce asfaltlama çalışması yapan işçiler tarafından bir otomobil içinde cesedi bulunan Işıl Deniz Palabıyıklar isimli kadının öldürülmesindeki sır perdesi aydınlandı.
Yerel kanallarda program yapan Palabıyıklar'ın, kardeşi Işın Miraç Palabıyıklar tarafından miras anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalarda, Işıl Deniz Palabıyıklar'ın son olarak kardeşi Işın Miraç Palabıyıklar ile birlikte otomobile benzin alırken güvenlik kamerasına yansıdığı anlaşıldı.

KARDEŞ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Tespitler üzerine gözaltına alınan kardeş Işın Miraç Palabıyıklar, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda cinayeti 22 Ekim'de işlediğini itiraf etti.
Ablasıyla, Youtube kanallarında programlar yaptığı için tartıştıklarını anlatan Palabıyıklar, "Ona bu tür programlar yapmamasını söyledim. Ben demans hastası olan anneanneme bakıyorum. İşte bu anlardan birinde video çekmiş. Bana bu videoyu kullanarak şikâyetçi olacağını, hatta daha önceden benim üzerine yapılan ev ve otomobili geri alacağını söylüyordu" dedi.
Olay günü buluştuklarında, yine aynı sebeple tartıştıklarını anlatan katil zanlısı ifadesinde, otomobille Kozyatağı'ndan geçtikleri sırada bir bahaneyle aracı durdurduğu ve arka koltuğa geçerek oradan ablasına ateş ettiğini söyledi.
Ağır yaralı ablasını önce hastaneye götürmeyi düşündüğünü ancak hastane kapısından girdikten sonra vazgeçtiğini ifade etti.

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Miras için kardeşini öldürdü
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