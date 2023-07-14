Miras kavgası kanlı bitti

Samsun'un Terme ilçesinde miras kavgasında katliam yaşandı. Olay ilçeye bağlı Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak'ta meydana geldi. 9 kardeşin anneleri geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan miras paylaşımı nedeniyle kavga çıktı. Cavit Aşkın (70), yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen (60), Nuran Topal (47) ile yeğeni Murat Ergen (44) ve tapu kadastro görevlisi Mert Işık'a ateş açtı.Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Cavit Aşkın'ın yeğeni Murat Ergen ve tapu kadastro görevlisi Mert Işık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan tapu kadastro memuru Mert Işık da hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı Cavit Aşkın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yakalandı. Cavit Aşkın'ın uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği ve geçen yıl çıktığı öğrenildi.