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Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:08

Miras kavgası kanlı bitti: Akrabasının vurduğu 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde miras ve arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada tabancayla vurulan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Y.S., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Miras kavgası kanlı bitti: Akrabasının vurduğu 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Olay, gece saat 00.10 sıralarında Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu, evinin önünde bulunduğu sırada aralarında miras ve arsa nedeniyle anlaşmazlık bulunan akrabası Y.S. tarafından tabancayla vuruldu. Kurşunların isabet ettiği Duhan Sağıroğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Y.S. olayın ardından bölgeden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, solunumu durmuş halde bulunan Duhan Sağıroğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüpheli Y.S., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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