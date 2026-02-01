Mirasçıya 7 milyonluk ölüm tehdidi

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Halil İbrahim Bayram 2021 yılında babasını kaybetmesinin ardından Maltepe Zümrütevler'de miras kalan yaklaşık 40 milyon lira değerinde 481 metrekare olan boş arsa için amcasıyla beraber 22 Kasım 2023 tarihinde F.B. isimli bir müteahhitle anlaştı. 8 daire ve 1 dükkan yapılması planlanan arsada 3 daire ve dükkan Bayram'a verilecek, 5 daire ise müteahhite kalacaktı. Ancak süreç içerisinde amcasıyla anlaşmazlık yaşayan Bayram inşaat yapmaktan vazgeçti. Müteahhitle konuşarak sözleşmeyi iptal eden Bayram arsayı otomotiv dükkanı olarak kullanmaya başladı. Bayram'ın iddiasına göre müteahhit, anlaşmazlık büyüyünce kaymakamlığa gitti ve şikayetçi oldu. Ancak sonuç alamayınca inşaat firmasının brandalarıyla otomotiv dükkanı olarak kullanılan arsanın çevresini kapattı. Bayram'ın iddiasına göre müteahhit arsaya masraf yaptığını öne sürerek "Ya arsayı verirsin ya da 7 milyon TL verirsin" diyerek baskı kurdu. Daha sonra Whatsapp üzerinden "Bu müteahhidin bize borcu var, artık alacaklı biziz. Molotof kokteyli atarız" denilerek farklı numaralardan 100'ün üzerinde tehdit aldığını dile getirdi. Bayram, kendileriyle irtibata geçen kişinin adının S.D. olduğunu, tehdit mesajlarında ise "tahsilat elemanı" gönderileceğinin söylendiğini öne sürdü.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Bayram, "Arsayı şu anda otomotiv olarak kullanıyorum. Tehditler yalnızca bana değil aileme de yöneldi. Gelen tehditlere ilişkin ses kayıtlarını ve mesajları polise teslim ettim. İlk başvuruyu Maltepe'deki karakola yaptım, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi oldum. Tehdit edenler hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak istiyorum. Can güvenliğim yok" dedi.