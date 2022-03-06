Miray’ın mucizesi

Motosiklet kazasında omurilik felci geçiren Miray Su, 1 ayda ayağa kalktı. Yeniden yürümesi iki yılı bulacak olan genç kıza, sevgilisi hasta yatağında evlilik teklif etti
İstanbul'da motosiklet kazasında omurilik felci geçiren dansçı ve diş hekimi asistanı Miray Su Topçu, fizik tedaviyle 1 ayda ayağa kalktı. Omuriliğinde ve vücudunun pek çok yerinde kırıklarla hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Miray Su, belden aşağısını hissetmiyordu. 9 saatlik beyin cerrahisi ameliyatının ardından iki ay korse kullandı. Korseyi çıkardıktan sonra belden aşağısını hâlâ hissetmiyordu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Belgin Erhan ve ekibinin desteğiyle fizik tedavi süreci başladı. Diş hekimi asistanı olan ve aynı zamanda profesyonel olarak dans eden Miray Su, "Yatak içi hareketlerle başladık ama bir süre sonra kollarımı ve parmaklarımı oynatmaya başladım. Güzel ilerliyoruz, artık ufak ufak adımlar atmaya başladım. Yürüyebiliyorum, bacaklarım da güçlendi" dedi.
'BİR ÖMÜR BEKLERİM' DEDİ
Miray Su, hastanede yaşadığı duygu dolu anları da şu sözlerle anlattı: "Hedefim yürüyüp işime dönmek, bir aile kurmak. Beni bekleyen insanlar var. Erkek arkadaşım askerdeydi, duyar duymaz izin alıp gelmiş. Ona, 'Yeniden yürümem 2 yıl sürebilirmiş, benimle bir yuva kurmak istediğine emin misin' diye sordum. O ise "2 yıl değil bir ömür de yürüyemezsen ben seni kabul ederim' deyip yüzük taktı hastane odasında. Parmağıma mutluluk kondurdu. Dünyalar benim oldu. Beni yeniden ayağa kaldıran doktoromun da nikâh şahidim olmasını istiyorum."
CİHAZLA YÜRÜYOR
TEDAVİ sürecini anlatan Prof. Dr. Belgin Erhan, şunları söyledi: "Geldiğinde yalnızca ağrılı şekilde yatakta dönebiliyor, oturamıyor, sandalyesine kendisi geçemiyordu ve belden aşağı fonksiyonları yoktu. Rehabilitasyon programına aldık ve çok hızlı cevap verdi. 1 ay içinde ayağa kalktı. Karşılıklı iletişimle bir insanı daha topluma kazandırdık. Miray şu an cihazla yürüyor ve bu da bağımsız yürümesi demek zaten."