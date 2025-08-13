Misafirlerimize Adana’yı gezdirirken utanıyoruz!

Adana Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem dışı söz alan MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ, Adana'daki temizlik sorununa dikkat çekti. Demirdağ, "Çöpler toplanmıyor, yollar yapılmıyor. Dışarıdan misafirlerimiz geldiği zaman gezdirirken utanıyoruz. Aylardır durum maalesef böyle. Adana'nın acilen temizliğe ihtiyacı var" dedi.

VATANDAŞ RAHATSIZ

Ağustos ayının 1'inci oturumu Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Güngör Geçer başkanlığında yapıldı. Meclis oturumunda söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ Adana'daki temizlik sorununa dikkat çekerek, eleştirilerde bulundu. Adana'nın temizlikle ilgili sorunu olduğunu vurgulayan Demirdağ, yeraltı çöp konteynırlarının etrafındaki kötü görüntüden ve çöpten yayılan kokular nedeniyle vatandaşların rahatsız olduğunu dile getirdi.

LEŞ GİBİ KOKUYOR

Yer altı çöp konteynırların bugüne kadar kapatılmadığını dile getiren ve görselleri gösteren Demirdağ, "Ama hala birçok yerde duruyor. Çevresi ve etrafı o kadar kötü ki. Kapaklar açılmış, çöpler atılıyor. Çöpler alındıktan sonra etrafındaki dezenfektasyon hiç yapılmıyor. Çöp arabası aldıktan sonra zaten bir su akıntısı var. Belediye başkanlarımızdan rica ediyorum, şehrimizi temizleyelim. Şehir leş gibi kokuyor" ifadelerini kullandı.

YOLA HALI SERDİLER

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesinde alt yapı çalışmasından sonra bozulan yol bir türlü yapılmayınca esnaf bozuk yoldan dolayı oluşan toza önlem almak için evinden eski halıları getirip yola serdi. Ancak yolun yapılmamı üzerine esnaf bu kez halıları sulayarak tozun yayılmasını önlemeye çalıştı.

MASKEYLE YAŞIYORLAR

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58222 sokakta taşan kanalizasyon yüzünden pis kokular ile yaşamak zorunda kalan vatandaşlar maske takarak yaşamlarını sürdürüyor. Vatandaşlar, "Sanki pandemi döneminde yaşıyoruz. ASKİ'yi arıyoruz çözeceğiz diyorlar ama 2 yıldır bu sorunumuzu çözemediler. Belediye yetkilileri oturduğumuz yere gelsinler pis kokular yüzünden 1 dakika bile durmadan mahalleyi terk ederler" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

BELEDİYE NE YAPIYOR ?

Seyhan ilçesinde özellikle Pınar ve diğer mahallerde alınmayan çöp ve molozlar nedeniyle vatandaşlar isyan ediyor. Pınar Mahallesi muhtarı Saniye Çelik, "Mahallemiz pislik içerisinde Belediye görevini tam olarak yapmıyor. Belediye asli görevini yapamayacaksa o koltukta oturanlar kalksın" dedi.