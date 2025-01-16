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Giriş Tarihi: 16.1.2025 18:48

Misafirliğe geldiği evde yaşlı kadını öldürdü!

Malatya'nın Darende ilçesinde 83 yaşındaki kadın evine misafir olarak gelen şahıs tarafından bıçaklandı. Şahıs gözaltına alınırken, hayatını kaybeden yaşlı kadın defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

İHA
Misafirliğe geldiği evde yaşlı kadını öldürdü!

Kan donduran olay, Malatya'nın Darende ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan ailevi işleri için yakını Emine G.'nin (83) yanına gelen B.K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşlı kadını bıçakla yaraladı.

Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Emine G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.K. gözlatına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak definedilmek üzere Darende ilçesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Misafirliğe geldiği evde yaşlı kadını öldürdü!
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