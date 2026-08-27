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Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:56

Misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak katledilmişti! Bülent Sap cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde misafirliğe gittiği evde Bülent Sap bıçaklanarak canice katledilmişti. Korkunç cinayetle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak katledilmişti! Bülent Sap cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
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Olay, 26 Ağustos 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk olmuştu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Birlikte alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten kavga çıkmış; ev sahibi N.Ö., Bülent Sap'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kanlar içerisinde kalan adam, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphelisi N.Ö. ve 3 kişi, polis ekiplerinde gözaltına alındı. Toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak katledilmişti! Bülent Sap cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
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