Misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak katledilmişti! Bülent Sap cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Cinayet şüphelisi N.Ö. ve 3 kişi, polis ekiplerinde gözaltına alındı. Toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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