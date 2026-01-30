Mısır Çarşısı’nda alacak verecek cinayeti

İstanbul Fatih'teki Mısır Çarşısı girişinde çıkan kavgada vurularak ağır yaralanan A.U. hastanede hayatını kaybetti. Tarihi çarşının girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen A.U. ile B.A. arasında tartışma çıktı. Kavgada tabancayla vurulan A.U, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.U, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.A.U.'nun silahla vurularak öldürülmesi sonrasında Mısır Çarşı girişinde araştırma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri kaçan B.A'yı yakaladı. Şüphelinin "kasten yaralama" suçu kapsamında emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.