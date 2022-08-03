Haberler Yaşam Haberleri Mısır Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Mısır'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 08:52 Son Güncelleme: 3.8.2022 08:52

Mısır Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Mısır'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Mısır’ın konum olarak Türkiye’ye yakın olması, Türk vatandaşlar tarafından da çok ziyaret edilmesini sağlamaktadır. Peki, Mısır vize istiyor mu? Türkiye’den Mısır’a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Mısır Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Mısır’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Mısır vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Mısır'a gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Mısır Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin birçok kültürel zenginliğinin bulunması buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Mısır piramitlerini görmek için dünyanın her yerinden insanlar geldiği gibi Türkiye'den de birçok turisti çekmektedir. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Mısır vize istiyor mu, Türkiye'den Mısır'a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mısır Vize İstiyor Mu?

Mısır kültürel ve turizm bakımında birçok önemli unsuru taşımaktadır. Piramitler, İskenderiye gibi çok bilindik turizm unsurlarının sahibi olan Mısır birçok turisti de ülkeye çekmektedir. Türkiye'den de birçok turiste ev sahipliği yapan Mısır, Türk vatandaşları için şu vize prosedürlerini kullanmaktadır: Mısır'a seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından umuma mahsus yani bordo pasaport taşıyan pasaport sahiplerinin vize alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun haricindeki hizmet, hususi ve diplomatik pasaport sahibi kişiler vizeden muaf tutulmaktadırlar.

Vize Kalktı Mı?

Ülkemizden Mısır'a ziyaret etmek için vatandaşların kullandığı pasaportlar çok önemlidir. Çünkü diplomatik, hususi ya da hizmet pasaportu olan vatandaşlardan pasaport istenmezken bordo yani umumi pasaporta sahip olan kişilerden vize istenmektedir. Mısır vizesi için İstanbul Mısır Konsolosluğuna, Ankara Mısır Büyükelçiliği ve yetkili vize merkezlerine başvurmak gerekir.

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Mısır Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Mısır'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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