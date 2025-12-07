Haberler Yaşam Haberleri Mısır yüklü kamyon Osmaniye'de devrildi! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 7.12.2025 19:42

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan mısır yüklü kamyon yan yattı. Kazada kamyonun kasasındaki mısırlar yola saçılırken, sürücü yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Taşoluk mevkii Otoban Adana istikameti Bahçe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen mısır yüklü kamyon, yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilerek yan yattı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonun kasasındaki mısırlar yola saçılırken, otoyolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

