Mısır yüklü Ukrayna gemisi Kocaeli’nde

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında, küresel tahıl krizinin çözümü için 22Temmuz 2022'de imzalanan, "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi çerçevesinde, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden "Polarnet" adlı 12 bin tonluk mısır yüklü gemi, Pazar günü İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirledi.
Gemide gerçekleştirilen kontrol ve denetlemelerin tamamlanması ile birlikte, gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Kocaeli'nde bulunan Derince Limanı'na geldi.
Burada demirleyen gemi içerisindeki mısır yükünden alınacak numunelerin incelenmesi sonrasında, yük boşaltılarak önceden belirlenen adreslere gönderilecek.