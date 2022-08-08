Haberler Yaşam Haberleri Mısır yüklü Ukrayna gemisi Kocaeli’nde
Giriş Tarihi: 8.8.2022 11:29 Son Güncelleme: 8.8.2022 11:31

Mısır yüklü Ukrayna gemisi Kocaeli’nde

Ukrayna'dan yola çıkan ve 12 bin ton mısır taşıdğı öğrenilen Türkiye bayraklı "Polarnet" adlı gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçip Kocaeli’nde bulunan Derince Limanı’na ulaştı.

ABBAS ÇAKAR
Mısır yüklü Ukrayna gemisi Kocaeli’nde

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında, küresel tahıl krizinin çözümü için 22Temmuz 2022'de imzalanan, "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi çerçevesinde, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden "Polarnet" adlı 12 bin tonluk mısır yüklü gemi, Pazar günü İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirledi.

Gemide gerçekleştirilen kontrol ve denetlemelerin tamamlanması ile birlikte, gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Kocaeli'nde bulunan Derince Limanı'na geldi.

Burada demirleyen gemi içerisindeki mısır yükünden alınacak numunelerin incelenmesi sonrasında, yük boşaltılarak önceden belirlenen adreslere gönderilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS nakil sonuçları sorgulama MEB ekranı ile açıldı! 2022 LGS 2. nakil tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
YKS tercih sonuçları ÖSYM ile erişime açılacak! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanıyor?
Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! TV8 ile 7 Ağustos Pazar MasterChef 6. önlüğün sahibi kim oldu, finale ve yedeklere kimler kaldı?
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
Gazeteci Latif Şimşek'e saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Öfkeme yenildim
GERİ SAYIM! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Sınav itirafında bulunan CHP Grup Başkanvekiline zor sorular! Hangi dershaneye gittin? Seni bu dershaneye kim davet etti?
Akşener'in azarladığı genç kız SABAH'a konuştu: "Bizi dövmeye kalktılar, çok korkuyordum"
Son dakika | Dar gelirli vatandaşlar için yeni çözümler masada; Kritik toplantı bugün
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır yüklü Ukrayna gemisi Kocaeli’nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA