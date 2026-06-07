Mısralarda yaşayan 3 güzel insan

Birinin dizeleri türkülere dönüştü, birinin satırları bir neslin ruhunu inşa etti, diğerinin kalemi çocukların dünyasına umut taşıdı. Türk edebiyatının müstesna isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin, 7 Haziran'da gerçekleşen vefatlarının yıl dönümünde sevgi, rahmet ve minnetle anılıyor. Türk şiirinin halkın sesi olmayı başaran güçlü temsilcilerinden Abdurrahim Karakoç'un vefatının üzerinden 14 yıl geçti. "Mihriban", "İsyanlı Sükût", "Hak Yol İslam Yazacağız", "Hasan'a Mektuplar" ve "Omuzumda Sevda Yükü" gibi eserleriyle hafızalara kazınan Karakoç, sade dili ve milletin değerlerine yaslanan duruşuyla geniş kitlelerin gönlünde müstesna bir yer edindi. "Şiire nasıl başladınız?" sorusuna verdiği "Besmele'yle" cevabı ise onun sanat anlayışını özetleyen en anlamlı ifadelerden biri olarak hafızalarda yer aldı. Yaklaşık 100 şiiri bestelenen Karakoç, 7 Haziran 2012'de Hakk'a yürüdü.

MİLLETİN SESİ OLDU

1958 yılında kaleme almaya başladığı ve birbirinin devamı niteliğindeki 22 şiirden oluşan "Hasan'a Mektuplar" eseriyle dikkat çeken Karakoç, emekliliğinin ardından Ankara'ya yerleşerek çeşitli gazete ve dergilerde yazılar kaleme aldı. Şiirlerinde Anadolu insanının duygularını, inancını ve meselelerini işleyen usta şair, aradan geçen yıllara rağmen etkisini korumayı sürdürüyor.

EDEBİYATIN ZARİF ADAMI

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Cahit Zarifoğlu'nun vefatının üzerinden ise 39 yıl geçti. "Yedi Güzel Adam", "Anlamını Arayan İnsan", "Serçekuş", "Yaşamak" ve "Kuşların Dili" gibi eserleriyle tanınan Zarifoğlu, şiir ve düşünce dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay ile birlikte oluşturduğu edebiyat iklimi, Türk kültür hayatında derin izler bıraktı. Otostop yaparak Avrupa'yı dolaşan Zarifoğlu'nun nikâh şahitliğini üstad Necip Fazıl Kısakürek yaptı. Edebiyat çevrelerinde "zarif adam" olarak anılan Zarifoğlu, pankreas kanseri nedeniyle 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti. Çocuk edebiyatının ve düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Mevlana İdris Zengin de 7 Haziran 2022'de 56 yaşında ebediyete irtihal etti. Şairleriyle meşhur Kahramanmaraş'ta doğan Zengin, şiir, hikâye ve denemeleriyle farklı kuşaklara hitap etti. Çocuk edebiyatına yaptığı katkılar nedeniyle çok sayıda ödüle layık görülen yazarın eserleri farklı dillere çevrildi. "Tuhaf Adamlar" serisi başta olmak üzere birçok önemli çalışmaya imza atan Zengin, kaleme aldığı eserlerle çocukların hayal dünyasını zenginleştirirken, yetişkinlere de hayatın anlamı üzerine düşünme imkânı sundu.