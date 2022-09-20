Miss Turkey birincisi belli oldu! Miss Turkey 2022 kim kazandı? İşte Miss Turkey finalistleri

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! Birbirinden güzel 20 aday yarışmada taşıdıkları kıyafetler ile podyumda boy gösterdi. Jürinin seçimi ile belli olan Miss Turkey birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecekler. Peki, Miss Turkey 2022 kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, o isimler…