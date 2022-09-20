Miss Turkey birincisi belli oldu! Miss Turkey 2022 kim kazandı? İşte Miss Turkey finalistleri

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! Birbirinden güzel 20 aday yarışmada taşıdıkları kıyafetler ile podyumda boy gösterdi. Jürinin seçimi ile belli olan Miss Turkey birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecekler. Peki, Miss Turkey 2022 kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, o isimler…
MİSS TURKEY BİRİNCİSİ 19 NUMARA!
Youtube canlı yayın ile gerçekleştirilen yarışmada ilk üç isim belli oldu. Buna göre sıralama şöyle:
MİSS TURKEY FİNALİSTLERİ 2022
HANDE DENİZ ULUĞ
GİZEM KOŞAR
DERYA ÇETİNKAYA
ESİL KAYA
ALEYNA ŞİRİN
İREM SU KAHRAMANTÜRK
İLAYDA ÜSTÜN
SELİN ERBERK GURDIKYAN
İPEK ARSU
SELVER MİRA ATAGÜL
NİL DİZDAR
TUANA KURT
NURTEN AYTEN
SUDE TANYILDIZ
ZEYNEP ELİF ÖZAL
ŞİRİN ABUFAUR
ECE AYDEMİR
BERFİN ANT
NURSENA SAY
MERVE YILDIRIM
2. Aleyna Şirin / Miss Universe (5 Numara)