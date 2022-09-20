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Giriş Tarihi: 20.9.2022 22:38

Miss Turkey birincisi belli oldu! Miss Turkey 2022 kim kazandı? İşte Miss Turkey finalistleri

Bu akşam canlı yayın ile ekranlara gelen Miss Turkey 2022 yarışması tamamlandı. Hemen ardından gündeme gelen Miss Turkey birincisi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde belli olan Miss Turkey finalistleri ardından Youtube canlı yayın ile takip edilen yarışmada ilk 3’e girerek taç sahibi olan adaylar belli oldu. Peki, Miss Turkey birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte, 1. 2. Ve 3. Olan adaylar…

Miss Turkey birincisi belli oldu! Miss Turkey 2022 kim kazandı? İşte Miss Turkey finalistleri

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! Birbirinden güzel 20 aday yarışmada taşıdıkları kıyafetler ile podyumda boy gösterdi. Jürinin seçimi ile belli olan Miss Turkey birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecekler. Peki, Miss Turkey 2022 kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, o isimler…

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ 19 NUMARA!

Youtube canlı yayın ile gerçekleştirilen yarışmada ilk üç isim belli oldu. Buna göre sıralama şöyle:

  1. Nursena Say / Miss World (19 Numara)
  2. Aleyna Şirin / Miss Universe (5 Numara)
  3. Selin Erberk Gurdikyan / Miss Supranational (8 Numara)

İlk 10'a kalanlar:

15 Zeynep Elif Özal

6 İrem Su Karahramantürk

2 Gizem Koşar

5 Aleyna Şirin

17 Ece Aydemir

8 Selin ErberK Gurdikyan

1 Hande Deniz Ulu

19 Nursena Say

4 Esil Kaya

18 Berfin Ant

MİSS TURKEY FİNALİSTLERİ 2022

HANDE DENİZ ULUĞ

GİZEM KOŞAR

DERYA ÇETİNKAYA

ESİL KAYA

ALEYNA ŞİRİN

İREM SU KAHRAMANTÜRK

İLAYDA ÜSTÜN

SELİN ERBERK GURDIKYAN

İPEK ARSU

SELVER MİRA ATAGÜL

NİL DİZDAR

TUANA KURT

NURTEN AYTEN

SUDE TANYILDIZ

ZEYNEP ELİF ÖZAL

ŞİRİN ABUFAUR

ECE AYDEMİR

BERFİN ANT

NURSENA SAY

MERVE YILDIRIM

  1. Nursena Say / Miss World (19 Numara)

2. Aleyna Şirin / Miss Universe (5 Numara)

3. Selin Erberk Gurdikyan / Miss Supranational (8 Numara)

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Miss Turkey birincisi belli oldu! Miss Turkey 2022 kim kazandı? İşte Miss Turkey finalistleri
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