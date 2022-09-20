Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kimdir? 2022 Miss Universe Aleyna Şirin kaç yaşında, boyu kaç, nereli?

Aleyna Şirin Miss Turkey ikincisi olarak Miss Universe tacının sahibi oldu. Ülkemizi bu alanda uluslararası platformlarda temsil edecek güzelin hayatı, yaşı, boyu ve kilosu gündeme geldi. Aleyna Şirin kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç soruları yanıt arıyor. Peki, Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kimdir? İşte, tüm detaylar…