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Giriş Tarihi: 20.9.2022 22:56

Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kimdir? 2022 Miss Universe Aleyna Şirin kaç yaşında, boyu kaç, nereli?

Miss Turkey 2022 sona erdi ve ilk üçe girerek taç sahibi olan adaylar belli oldu. Birinciliği 19 numara Nursena Say alırken Miss Universe unvanının sahibi; Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin oldu. Hemen ardından gündeme gelen Aleyna Şirin kimdir sorusu arama geçmişlerinde yanıt aramaya başladı. Peki, Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi, sevgilisi var mı, ne iş yapıyor? İşte, hakkında tüm merak edilenler…

Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kimdir? 2022 Miss Universe Aleyna Şirin kaç yaşında, boyu kaç, nereli?

Aleyna Şirin Miss Turkey ikincisi olarak Miss Universe tacının sahibi oldu. Ülkemizi bu alanda uluslararası platformlarda temsil edecek güzelin hayatı, yaşı, boyu ve kilosu gündeme geldi. Aleyna Şirin kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç soruları yanıt arıyor. Peki, Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kimdir? İşte, tüm detaylar…

MİSS TURKEY 2022 KAZANANLARI BELLİ OLDU!

Youtube canlı yayın ile gerçekleştirilen yarışmada ilk üç isim belli oldu. Buna göre sıralama şöyle:

1.Nursena Say / Miss World (19 Numara)

2.Aleyna Şirin / Miss Universe (5 Numara)

3.Selin Erberk Gurdikyan / Miss Supranational (8 Numara)

ALEYNA ŞİRİN KİMDİR?

2001 doğumlu Aleyna Şirin şu anda 21 yaşında. İstanbul'da yaşayan Miss Turkey ikinci güzeli Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi.

1.76 boyundaki Şirin, modellik yapıyor. Yarışmada 5 numara olarak yarışan Aleyna Şirin Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

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Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kimdir? 2022 Miss Universe Aleyna Şirin kaç yaşında, boyu kaç, nereli?
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