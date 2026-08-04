MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ile görüştü

Alınan bilgiye göre görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi, Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi.

İsrail'in yol haritasına cevap vermek yerine Gazze'ye saldırılarını artırmasından duyulan endişenin de dile getirildiği görüşmede, İsrail'in saldırganlığının bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Bununla birlikte, İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistin halkının haklarını çiğnemeye devam ettiği görüşülen konular arasında yer aldı.

Kalın ile Hamas heyetinin yaptığı görüşmede, İsrail'in bu bölgede yeni illegal yerleşim faaliyetlerinin devam etmesi ve yerleşimci şiddetinin son derece artmış olmasına da dikkat çekildi.

Görüşmede, Gazze'deki insani durum üzerinde de duruldu. Türkiye'nin hem siyasi süreç hem de insani yardımların iyileştirilmesi konusunda Gazze'nin yanında olduğu bir kez daha ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını sonlandırması, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkının haklarını çiğnemesinin engellenmesi ve insani yardımların artırılması için uluslararası toplumları harekete geçirmek için gösterdiği çabanın altı çizildi.

Görüşmede, Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortak çabasına da bir kez daha vurgu yapıldı.

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.