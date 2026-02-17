MİT destekli FETÖ operasyonu: 70 şüpheli gözaltında

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ay süren teknik ve fiziki takip ile iletişimin dinlenmesi çalışmaları sonucunda, Kayseri merkezli olmak üzere İstanbul, Adana ve Mersin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

144 ekip, 676 personel ve Özel Harekat unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 70 hedef şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken operasyonlarda çok sayıda örgütsel materyal ile gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 50 adet fişek, çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.