Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MİT'ten 'üst düzey' operasyon! "Sorhin Rojhilat" etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 16.2.2024 09:25 Son Güncelleme: 16.2.2024 09:30

SON DAKİKA | MİT'ten 'üst düzey' operasyon! "Sorhin Rojhilat" etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod Fatma Sakana’yı Kamışlı’da nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Terörist Fatma Sakana, 2 Eylül 2012’de Şırnak/Beytüşşebap’ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemin faillerindendi. PKK’nın Beytüşşebap’ta gerçekleştirdiği eylemde 10 askeri personel şehit olmuş, çok sayıda askeri personel de yaralanmıştı.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | MİT’ten ’üst düzey’ operasyon! Sorhin Rojhilat etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MİT'ten 'üst düzey' operasyon! "Sorhin Rojhilat" etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA