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Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:10

Mit ve Emniyetten Bodrum’da kritik operasyon

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu uyuşturucu şüphelisi, Bodrum’da düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda döviz, çok sayıda telefon ve lüks saat ele geçirildi.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
Mit ve Emniyetten Bodrum’da kritik operasyon
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Bodrum Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarma birimlerinin koordineli çalışması sonucu, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman vatandaşı Sefkan Doğan Bodrum'da yakalandı. Edinilen bilgilere göre, INTERPOL tarafından "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle arandığı belirlenen 33 yaşındaki Sefkan Doğan'ın Bodrum'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine güvenlik birimleri tarafından ortak çalışma başlatıldı.

Şahsın Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine saha çalışmaları yoğunlaştırıldı. Sefkan Doğan'ın kullandığı araç, Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda araç Acropol Evleri önünde durdurularak şüpheli gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ VE LÜKS SAATLER ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda;

8 adet cep telefonu,
4 adet GSM hattı,
3 adet lüks saat,
1 adet tablet
37 bin 950 Euro,
5 bin 150 ABD Doları,
6 bin 50 İsviçre Frangı,
101 bin 200 TL

ele geçirildi.

Uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede aranan Sefkan Doğan hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, ele geçirilen materyallerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, operasyonun MİT, Emniyet ve Jandarma'nın ortak koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bodrum'da yakalanan şüphelinin uluslararası bağlantılarının da araştırıldığı bildirildi.

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#MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI

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Mit ve Emniyetten Bodrum’da kritik operasyon
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