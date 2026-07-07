MİT ve jandarmadan ortak operasyon: İzmir’de 25 yılla aranan firari yakalandı! Evinde uyuşturucu serası kurmuş...

TİTİZ TAKİP SONUCU YAKALANDI

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, 5 Temmuz 2026 tarihinde Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için hazırlık içerisinde olduğu tespit edilen Ş.G.Ş. isimli şahıs, jandarma ve MİT unsurlarının titiz takibi sonucu sahte kimlikle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.