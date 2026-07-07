MİT ve jandarmadan ortak operasyon: İzmir’de 25 yılla aranan firari yakalandı! Evinde uyuşturucu serası kurmuş...

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurları, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza attı.
TİTİZ TAKİP SONUCU YAKALANDI
Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, 5 Temmuz 2026 tarihinde Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için hazırlık içerisinde olduğu tespit edilen Ş.G.Ş. isimli şahıs, jandarma ve MİT unsurlarının titiz takibi sonucu sahte kimlikle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
EVİNDE UYUŞTURUCU SERASI KURMUŞ
Zehir tacirinin saklandığı ikametgahta yapılan detaylı aramalarda, evde uyuşturucu üretimi için özel bir mekanizma kurulduğu belirlendi. Aramalarda 2 kilogram kubar esrar, iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu madde imal edilmesine yarayan malzeme ve düzenekler ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.G.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.