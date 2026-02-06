Haberler Yaşam Haberleri MİT ve Jandarmadan ortak operasyon: "Octo” zararlı yazılımıyla kredi kartı vurgu yapan 10 şüpheli gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “octo” isimli zararlı yazılımı kullanarak mağdurların dijital materyallerine erişen şüphelilerin kredi kartlarından izinsiz harcama yaptığı ve bu yolla maddi menfaat temin ettiği belirlendi. MİT Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 14 şüpheli tespit edilirken, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "octo" adlı zararlı yazılım üzerinden gerçekleştirilen siber dolandırıcılık faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilerin, mağdurların dijital cihazlarına yetkisiz erişim sağlayarak kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği ve bu bilgilerle harcama yaptığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

MİT Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan teknik ve saha çalışmalarında, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ile "yasak cihaz veya program bulundurma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Batman, Tokat, Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar neticesinde 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliye yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

