MİT ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu: Mutfak araçlarına gizlemişler

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında MİT Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin takibi sonucu, Gaziantep'ten kargo yoluyla yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Yapılan operasyonda, sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş 400 bin adet Captagon bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!