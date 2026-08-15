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Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:14

MİT ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu: Mutfak araçlarına gizlemişler

MİT Başkanlığı ile Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik ortak operasyonunda, yurt dışına gönderilmek istenen 400 bin adet Captagon ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
MİT ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu: Mutfak araçlarına gizlemişler
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Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında MİT Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin takibi sonucu, Gaziantep'ten kargo yoluyla yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Yapılan operasyonda, sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş 400 bin adet Captagon bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

#GAZİANTEP

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MİT ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu: Mutfak araçlarına gizlemişler
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