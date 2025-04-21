MİT’e sızan köstebeğe verilen beraat bozuldu!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda Milli İstihbarat Teşkilatına sızan örgüt üyeleri de deşifre olmuştu. Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanı Sefa Yunus Cihangir, FETÖ terör örgütü üyeliği ve siyasal ve askeri casusluk suçlarından gözaltına alınmıştı. Yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen örgüt üyesi, 2013 yılında Maliye Bakanlığı'nda çalışırken örgüt evinde kaldığını, MİT Başkanlığı sınavlarına girip kazanmasının ardından göreve başladığını, 2014 yılı ortalarında aday memur olarak Hakkari iline tayini çıktığını anlatmıştı. Örgüt evine giderek Bylock programını yüklediğini de itiraf eden sanık, 2015 yılı Şubat ayında asaleti tasdik olmadığı için kurum ile ilişkisi kesildiğini, 2017 yılı Ekim ayına kadar örgütün kullanmış olduğu kriptolu internet tabanlı facebook görünümlü bir program üzerinden örgütle irtibatının devam ettiği, işsiz olduğu dönemde örgütün kendisine para verdiğini söylemişti.

MİT'TEKİ EĞİTMENLERİN ISLAK İMZALARINI ALMAYA ÇALIŞMIŞ

FETÖ'cü hakkında MİT'in mahrem yapılanması içerisinde yer alan gizli tanık Ressam'da bilgi vermişti. "Ressam" kendisinin örgüt içerisinde doktor olarak görev yaptığını, sorumluluğunda 4 tane öğretmen olduğunu, sorumluluğunda olan bu öğretmenlerden birinin Sefa Yunus Cihangir olduğunu, 2013 yılı Aralık ayında kendilerine abi olarak tanıtılan MİT imamının kendilerinden kurumun eğitim sınavlarında sorduğu soruları getirmelerini istediğini, MİT'de öğrenci olduğu dönemde örgütün kendilerinden hocalarının ıslak imzalarını almaya çalışmalarını istediğini anlatmıştı. Gizli Tanık, Cihangir'in görevinden dolayı sahip olduğu bilgileri örgüte aktardığına bir iki kez katıldığı toplantılarda şahit olduğunu, örgütün sınavlarda çıkan sorulara dair çalışmalar yaptığını, bir sonraki MİT'de çalışacak örgüt mensuplarının önünü açmak için sınavlarda ne yapılacağına dair stratejiler geliştirdiklerini söylemişti.

YARGITAY CEZAYI BOZDU, TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sefa Yunus Cihangir, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için FETÖ üyeliğinden aldığı cezası ertelendi. Siyasal ve askeri casusluktan 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi kararı Yargıtay'a taşımıştı. Terör suçlarıyla yetkili Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise tartışmalı bir karara imza atmıştı. Sefa Yunus Cihangir'e verilen askeri ve siyasal casusluk cezası gizli tanık ifadesinin tek başına delil olmadığı, gizli tanık beyanının başka delillerle desteklenmediğini belirtilerek casusluk suçundan verilen ceza bozulmuştu. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesinin ardından Sefa Yunus Cihangir tahliye edilmişti.

SABAH DUYURDU, YARGITAY BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ

SABAH'ın gündeme taşıdığı skandal kararın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 3. Ceza Dairesi tarafından verilen karara itiraz etti. Başsavcılığın itirazında MİT'in cevap yazıları, gizli tanık Ressam ile 9 tanığın ifadeleri, dosyada yer alan delillerle örtüşen sanık itirafları ile tüm bilgi ve belgeler birlikte Cihangir'in MİT bünyesinde görev yaparken mahrem abisi ile özel görüşmelerde bulunduğu, gizli tanık Ressam'ın ifadelerine göre de örgütsel sorumluları olan mahrem abilerinin MİT'e ilişkin bazı bilgileri kendilerinden istediğini ve sanığın da MİT'e ilişkin bir kısım bilgileri örgüt sorumlusu ile paylaştığına şahit olduğunu söylediği kaydedildi.

Başsavcılık, sanığın mahrem abileri ile belirli periyotlar içerisinde edindiği bilgileri iletmek için buluştuğu, bu itibarla yabancı istihbarat örgütlerinin bir maşası olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne iletilmek üzere siyasal casusluk maksadıyla bilgi ve belge sağlamak amacıyla MİT'e ilişkin Devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ettiği ve MİT'e yerleştirilen bir örgüt mensubu olarak mahrem abisinin talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğunu belirterek sanığın Devletin gizli kalması gereken bilgilerini askeri veya siyasal casusluk amacıyla temin etme suçunu işlediğini bu suçtan mahkumiyetine ilişkin kurulan hükümde hukuka aykırılık bulunmadığını ve bu hükmün onanması istedi.

BOZMA KARARI KALDIRILDI, CEZASI ONANDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazın ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Cihangir hakkında casusluk suçundan verilen beraat kararını kaldırdı. Yeniden sanığın dosyasını gündeme alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanığın casusluktan cezalandırıldığı kararı onadı. Karar, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.