MİT’in düzenlediği casus operasyonunda yakalanmıştı: Sığırcıkoğlu ilk kez hakim karşısında!

RUSYA İSTİHBARAT SERVİSLERİNE MİT HAKKINDA BİLGİLER İLETMİŞTİ

Öte yandan, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Sığırcıkoğlu'nun, geçmiş dönemde MİT'teki görevinden dolayı tanıdığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları Yarbay Hüseyin Harmoush ve Binbaşı Mustafa Kassum'un kaçırılarak Esed rejimine teslim edilmesi eylemini planladığı ve hayata geçirilmesini sağladığı belirtilmişti. 2014'te Osmaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilirken kendisine verilen 10 saatlik yol iznini fırsat bilerek firar ettiği vurgulanarak, sanığın 2014-2024 yılları arasında devrik Esed rejiminin himayesinde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşadığı bu sürede rejim ve Rusya istihbarat servislerine MİT hakkında bilgiler ilettiği tespitine yer verilmişti.

REYHANLI TERÖR SALDIRISININ FAİLİ İLE BİRLİKTE HAREKET ETMİŞTİ

Sığırcıkoğlu'nun 2014-2016 yılları arasında THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural ve Reyhanlı'daki terör saldırısının 2018'de yakalanan faili Yusuf Nazik ile birlikte hareket ettiği bildirilirken, o dönem röportajlar verip Türkiye aleyhine kara propaganda çalışması yürüttüğü tespit edilmişti. 2024 Aralık ayında Esed rejiminin düşmesinin ardından önce Lübnan'a daha sonra Rusya'ya kaçtığı, bir süre Rusya'da yaşadıktan sonra Lübnan'a geri döndüğü ve Suriye-Lübnan sınırında MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığı yer almıştı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör