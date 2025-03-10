MİT’in efsane isminin torunu kazaya karıştı! Yüksek dozda alkol aldığı belirlendi

İstanbul Sarıyer'de 4 Ocak günü aracıyla seyir halinde olan Cengiz B., orta şeritte dörtlülerini yakmış vaziyette bekleyen aracı görünce sinyal verip şerit değiştirmek istedi. O sırada süratli şekilde gelen bir araç, otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan taraflar tedavi altına alındı. Kazaya neden olan aracın sürücüsünün MİT'in efsane isimlerinden, suikast sonucu öldürülen Hiram Abas'ın torunu Mehmet Hiram Abas (26) olduğu ortaya çıktı. Abas'ın, kazada kolundan yaralandığı ve kırıklar meydana geldiği belirlendi.

YÜKSEK DOZDA ALKOL TESPİT EDİLDİ

Trafik polislerinin Abas'a yaptığı alkol muayenesinde 1,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. 6 ay süre ile ehliyetine el konulan Abas hakkında kazada yaralanan Elif B., ve Cengiz B., şikâyetçi olunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yaralılar hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi. Hazırlanan raporda Elif B., ve Cengiz B.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları rapor edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, Mehmet Hiram Abas hakkında yurt dışı çıkışını yasaklayarak adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.