MİT’in radarından kaçamadı: Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyuşturucu kaçakçısı Mersin’de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Danil Masharov'un güncel olarak saklandığı adres ile irtibatlı olduğu kişiler Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda, Masharov'un saklandığı adres olan Mersin Mezitli'de MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu Masharov gece 1 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.