Haberler Yaşam Haberleri MİT'in radarından kaçamadı: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı
Giriş Tarihi: 27.06.2026 14:05

MİT'in radarından kaçamadı: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Danil Masharov, Milli İstihbarat Teşkilatı radarından kaçamadı. Masharov, saklandığı adres olan Mersin Mezitli'de MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Sema DEMİR Sema DEMİR
MİT’in radarından kaçamadı: Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyuşturucu kaçakçısı Mersin’de yakalandı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Danil Masharov'un güncel olarak saklandığı adres ile irtibatlı olduğu kişiler Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda, Masharov'un saklandığı adres olan Mersin Mezitli'de MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu Masharov gece 1 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

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#MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI

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MİT'in radarından kaçamadı: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı
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