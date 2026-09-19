Haberler Yaşam Haberleri MİT'ten İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 'Jak Tovim' yakalandı
Giriş Tarihi: 19.09.2026 22:31 Son Güncelleme: 19.09.2026 22:42

MİT'ten İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! "Jak Tovim" yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şebekesinin tepe yöneticisine yönelik nefes kesen bir nokta operasyonuna imza attı. Şebekenin organizatörlüğünü yapan ve kendisini "Jak Tovim" olarak tanıtan İsrail vatandaşı Robert Hason, MİT'in özel operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
MİT’ten İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! Jak Tovim yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uluslararası boyutta milyonlarca liralık vurgun yapan küresel bir dolandırıcılık çarkını daha deşifre etti. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, organizasyonun kilit ismi olan İsrail uyruklu şüphelinin izi sürüldü. Düğmeye basan MİT ekipleri, gerçekleştirdikleri özel operasyonla şüpheliyi gözaltına alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

GERÇEK KİMLİĞİ "ROBERT HASON" ÇIKTI

Yapılan derinlemesine inceleme ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda, kamuoyunda kendisini "Jak Tovim" ismiyle gizleyen şahsın gerçek adının Robert Hason olduğu ortaya çıkarıldı. İsrail vatandaşlığı bulunmasına karşın Hason'un, Türkiye-İsrail ilişkilerini ve güvenlik bürokrasisinin radarını atlatmak amacıyla uzun yıllardır İsrail pasaportunu bilinçli olarak kullanmadığı belirlendi.

5 FARKLI ŞİRKETLE DEV VURGUN

MİT'in deşifre ettiği kirli ağın detayları ise paravan sistemin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yakalanan Robert Hason'un, mağdurları tuzaklarına düşüren Foreks dolandırıcılığı üzerinden faaliyet gösteren 5 farklı şirketin genel müdürü olduğu saptandı. Hason'un, kurulan paravan şirketler üzerinden milyonlarca dolarlık haksız kazanç çarkını yönettiği tespit edildi.

GÜNEY KIBRIS AYAĞININ DA ELEBAŞI

Şebekenin uluslararası ayağındaki kirli ilişkiler ağı Türkiye ile sınırlı kalmadı. MİT'in radarına takılan Hason'un, aynı zamanda benzer dolandırıcılık faaliyetlerini yürüten organizasyonun Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) yapılanmasında da üst düzey elebaşları arasında yer aldığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Robert Hason hakkında başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI ( #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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MİT'ten İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! "Jak Tovim" yakalandı
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