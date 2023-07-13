Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın Özel Güç Hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz, MİT tarafından yürütülen operasyonla Kandil'de etkisiz hale getirildi.

Geçmiş dönemde örgütün Özel Güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak'taki tüm alanlarda silah ve mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren Cesur Azad kod adlı Edip Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine ediyordu.

MİT'ten Kandil'de nokta operasyon: Edip Temiz öldürüldü | Video

Örgütün yeni silah ve özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumluluğunu da yapan Temiz, örgüt tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle söz de Askeri Konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.

İSTİHBARAT ŞEBEKELERİYLE ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ



PKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz'e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdiği belirlendi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" kullanıldı ve Edip Temiz'in faaliyetleri adım adım takip edildi.



KANDİL'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Edip Temiz, özellikle MİT'in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi. Örgütün teknik ve altyapı çalışmalarına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT düğmeye bastı. Yapılan operasyonla Edip Temiz Kandil'de etkisiz hale getirildi.