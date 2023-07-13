MİT'ten Kandil'de nokta operasyon: Edip Temiz öldürüldü | Video
MİT, PKK’nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu 'Cesur Azad' kod adlı Edip Temiz’i etkisiz hale getirdi.
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