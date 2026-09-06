MİT’ten “Kırmızı Bülten” avı: 1 haftada 4 uluslararası uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Son dönemlerde organize suç örgütleri ve uluslararası uyuşturucu yapılanmalarına yönelik operasyonlarını yoğunlaştıran MİT, yurt dışında aranan şüphelilerin Türkiye'deki bağlantılarını ve hareketlerini takibe aldı.

MİT'TEN EMNİYETLE KOORDİNELİ OPERASYON

Yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında INTERPOL tarafından uluslararası düzeyde aranan 4 uyuşturucu şüphelisinin Türkiye'de bulunduğu belirlendi. MİT tarafından tespit edilen bilgiler, ilgili illerdeki emniyet birimleriyle paylaşılırken şüphelilerin yakalanması için peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi.

İLK ADRES ALANYA: ANNES SALKOVIC YAKALANDI

Operasyonların ilk adresi Antalya'nın Alanya ilçesi oldu. Annes Salkovic, INTERPOL tarafından "uyuşturucu madde ithal etmek" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İsveç pasaportu hamili şüpheli olarak tespit edildi. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Salkovic'in Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Elde edilen bilgiler Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle paylaşıldı. 27 Ağustos 2026'da Alanya'da düzenlenen müşterek operasyonla Annes Salkovic yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA KIRMIZI BÜLTENLİ AHSAN KHAN OPERASYONU

MİT'in ikinci çalışmasında ise Ahsan Khan'ın Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. INTERPOL tarafından "uyuşturucu madde" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan İngiltere pasaportu hamili Khan'a ilişkin bilgiler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle paylaşıldı.MİT ve emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği müşterek operasyon sonucunda Ahsan Khan yakalanarak gözaltına alındı.

ALMANYA'NIN ARADIĞI VEDAT BAŞKAR MARDİN'DE YAKALANDI

Üçüncü operasyonun adresi Mardin oldu. Vedat Başkar, Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama ve yakalama kararı bulunan Almanya pasaportu hamili şüpheliydi. MİT'in takip çalışmaları kapsamında Başkar'ın Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik bilgiler Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı. Düzenlenen müşterek operasyon sonucunda Vedat Başkar yakalanarak gözaltına alındı.

SON OPERASYON YALOVA'DA: SAMİR SHAHADE YAKALANDI

MİT'in son operasyonunda ise adres Yalova oldu. Samir Shahade, Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu madde suçu" kapsamında hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Almanya pasaportu hamili şüpheli olarak tespit edildi. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Shahade'nin bulunduğu adres belirlendi. Elde edilen bilgilerin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşılmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Samir Shahade yakalanarak gözaltına alındı.

1 HAFTADA 4 ULUSLARARASI ARAMA KARARLI ŞÜPHELİ

MİT ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda Annes Salkovic, Ahsan Khan, Vedat Başkar ve Samir Shahade isimli 4 şüpheli Türkiye'de yakalandı. Farklı ülkelerin adli makamlarınca uyuşturucu suçları kapsamında aranan şüpheliler hakkında adli süreç başlatılırken, operasyonların MİT'in uluslararası organize suç yapılanmaları ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmalarının ardından gerçekleştirildiği öğrenildi.